Guadalupe Mora exige investigar ataque en El Guayabo y presunta negativa de auxilio a familia 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:05:23

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista demandó una investigación exhaustiva sobre el ataque armado ocurrido en la comunidad de El Guayabo, Apatzingán, en el que murieron Alexa, de ocho años, y su padre, Jorge Luis.

En un pronunciamiento fechado el 15 de octubre, Mora Chávez también pidió esclarecer la denuncia sobre la presunta negativa de auxilio por parte de elementos de la Base de Operaciones Interinstitucionales destacamentada en la escuela de la comunidad. Según el señalamiento, los agentes no habrían atendido el llamado de la familia durante la agresión.

El activista sostuvo que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió, quiénes intervinieron y si hubo responsabilidades. Subrayó que la exigencia de esclarecer los hechos no implica emitir conclusiones anticipadas, sino garantizar que la denuncia sea investigada y que ninguna institución quede fuera del alcance de la ley.

Expresó que el caso vuelve a evidenciar el impacto de la violencia en las familias y comunidades de Michoacán, donde, dijo, la población vive bajo la amenaza del crimen organizado.

Desde La Ruana, afirmó, conocen las consecuencias de la inseguridad en la vida cotidiana, el trabajo y la tranquilidad de sus habitantes.

También cuestionó los resultados del Plan Michoacán y señaló que la estrategia debe evaluarse por sus efectos en las comunidades. En su pronunciamiento, mencionó denuncias sobre la presencia de drones con presuntos explosivos y minas en caminos, además de la persistente sensación de desprotección entre la población.

Solicitó apoyo humanitario para la familia de Alexa, que enfrenta la pérdida de dos de sus integrantes y los gastos funerarios.

Mora expresó su solidaridad con la familia y los habitantes de El Guayabo, y pidió que la muerte de la niña no quede reducida a una cifra ni la denuncia sea olvidada.