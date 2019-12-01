Explosión de gas LP en Zitácuaro, Michoacán, deja un herido y daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 19:07:59

Zitácuaro, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Una persona con quemaduras de segundo grado y daños materiales, fue el saldo que dejó una explosión ocasionada por acumulación de gas LP, hechos registrados en la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el domicilio marcado con el número 2, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, de la referida colonia, se había registrado una explosión de gas LP.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes auxiliaron a una persona que presentaba quemaduras de segundo grado, además de sofocar la conflagración que se ocasionó.

Es de mencionar que el siniestro ocasionado por la acumulación de gas LP, además dejó daños materiales.