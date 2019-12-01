Tras cateo en Huetamo, ponen a salvo a recién nacida y la entregan al DIF

Huetamo, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo llevada a cabo en la tenencia de Cútzeo, municipio de Huetamo, se aseguró y puso a resguardo del DIF, a una recién nacida que estaba en condiciones de riesgo.

Al respecto se informó que dicha intervención fue realizada por personal de la Fiscalía Regional de Huetamo, en coordinación con elementos de la Guardia Civil y personal del Sistema DIF, en el marco del operativo interinstitucional del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con las investigaciones, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible presencia de una recién nacida en un inmueble donde podrían existir condiciones que representaran un riesgo para su integridad física, salud y bienestar, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la correspondiente orden de cateo.

En cumplimiento del mandato judicial, personal de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y especialistas en medicina y criminalística, acompañados por representantes de la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, ingresaron al inmueble señalado.

Durante la diligencia, la recién nacida fue localizada en una habitación que presentaba condiciones de desorden y restos de alimentos esparcidos, circunstancias que fueron documentadas como parte de las investigaciones relacionadas con el posible delito de omisión de cuidados.

Ante las condiciones de riesgo advertidas, la niña quedó bajo resguardo provisional del Sistema DIF, a fin de salvaguardar su integridad física, garantizar su atención y protección, así como permitir que la autoridad competente determine las medidas correspondientes, atendiendo al principio del interés superior de la niñez.