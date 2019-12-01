Golpe federal al crimen en Sinaloa: detienen a siete integrantes de una célula en poder de armas, estupefacientes y vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:46:52

Culiacán, Sin.,a 15 de octubre de 2026.— En un operativo coordinado de inteligencia e investigación, fuerzas federales asestaron un nuevo golpe a una célula delictiva generadora de violencia en Sinaloa, con la detención de siete presuntos integrantes y el aseguramiento de armas de fuego, cocaína, diversas dosis de droga, dinero en efectivo y vehículos, durante cinco cateos realizados en distintas comunidades de Culiacán.

Las acciones, en las que participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Guardia Nacional (GN), contaron con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de la estrategia para debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos criminales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, las investigaciones permitieron ubicar inmuebles en Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica, presuntamente utilizados como centros de reunión, coordinación de operaciones, resguardo de integrantes y apoyo logístico para actividades ilícitas.

Con los datos de prueba obtenidos, un juez de control autorizó las cinco órdenes de cateo que hicieron posible el despliegue coordinado de las corporaciones. El resultado fue la captura de siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas por las autoridades como presuntas operadoras logísticas de la organización.

Durante las intervenciones, los agentes decomisaron tres armas largas, una corta, ocho cargadores, cartuchos útiles, paquetes con cocaína, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tableta electrónica y dos computadoras portátiles. También fueron asegurados tres vehículos, un todoterreno tipo Razer y una motocicleta.

El resultado representa un avance en las labores de investigación dirigidas a identificar y desarticular las estructuras que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, al golpear no solamente su capacidad de fuego, sino también los recursos, medios de comunicación y vehículos que presuntamente utilizaban para sus actividades.

Las siete personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo ministerial.

Video de una intervención en Laguna Colorada genera atención pública

En paralelo con los resultados del operativo, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra una agresión de policías contra mujeres y un periodista del medio El Debate durante la intervención en Laguna Colorada.

Las imágenes atrajeron la atención pública hacia la actuación de los elementos que participaron en el despliegue.

El comunicado del Gabinete de Seguridad se concentró en los resultados de los cinco cateos, las detenciones y los aseguramientos, sin incluir una explicación específica sobre los hechos captados en el video.

La intervención federal se suma a las acciones de inteligencia y coordinación con las que las autoridades buscan reducir la capacidad de operación de los grupos delictivos en Sinaloa. La identificación previa de inmuebles, la obtención de órdenes judiciales y el aseguramiento de armamento y recursos logísticos muestran el alcance de una estrategia basada en la investigación y el despliegue conjunto de distintas instituciones.

Mientras avanza el procedimiento contra los siete detenidos, el esclarecimiento de lo ocurrido durante la intervención en Laguna Colorada permitirá precisar las circunstancias de las agresiones difundidas y las eventuales responsabilidades correspondientes.

El balance oficial deja como resultado inmediato siete detenciones y el aseguramiento de armas, drogas y diversos medios de transporte, en una operación que busca debilitar la estructura logística de una célula señalada de generar violencia en Sinaloa.