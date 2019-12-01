Raúl Morón el incongruente político y aferrado a gobernar Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Una vez más Raúl Morón Orozco nos demuestra la incongruencia con la que se ha manejado a lo largo de su trayectoria política.

Para conocer el contexto de la última incongruencia del profesor, basta revisar lo ocurrido el pasado 14 de septiembre cuando luego de conocerse que la coordinación de Morena para Michoacán estaría en manos de Carlos Torres Piña el senador ante la cúpula de Morena, militantes y su grupo cercano se comprometió no solo a aceptar el resultado del proceso de elección sino a sumarse a Torres Piña de forma incondicional.



Ese día, primero reconoció el resultado que favoreció a Carlos Torres Piña y aseguró que respetaría los acuerdos; semanas después, volvió a cuestionar el proceso y abrió la puerta a una ruta alterna rumbo a 2027. La contradicción entre sus palabras y sus acciones pone en entredicho su compromiso con la unidad de Morena.

La congruencia política se demuestra con hechos, no con discursos que cambian según las circunstancias. Y hoy, Raúl Morón Orozco enfrenta cuestionamientos precisamente por la distancia entre lo que dijo después de la designación de Carlos Torres Piña y la postura que ha asumido semanas más tarde.

El 11 de octubre, el senador con licencia anunció la construcción de una “alternativa” política y volvió a cuestionar las condiciones de la encuesta. Al día siguiente, reportó su respaldo a una nueva medición impulsada por el Partido del Trabajo.

La pregunta es directa: ¿de qué sirve firmar acuerdos y comprometerse públicamente a respetarlos si, semanas después, se pretende reabrir la disputa porque el resultado no fue el esperado?

Esta decisión de Morón fue mal vista y no fue apoyada por varios de sus incondicionales quienes de inmediato le dieron la espalda y lo abandonaron a su suerte. Muchos liderazgos regionales de Morena que lo apoyaron se sumaron al equipo de Torres Piña y tal parece que eso hizo enfurecer más a Morón Orozco.

Para sus críticos, la posibilidad de recurrir al PT y mantener abierta otra ruta rumbo a la gubernatura parece más una estrategia de presión política que una aceptación definitiva del resultado. No obstante, esa interpretación no demuestra por sí misma que exista un chantaje ni que Morón haya formalizado una candidatura por ese partido.

El problema político permanece: si el compromiso de respetar las reglas solo se sostiene cuando el resultado favorece las aspiraciones personales, la credibilidad de esos acuerdos queda inevitablemente en entredicho.

Algo que no está contemplando el senador Raúl Morón es que sus pocos incondicionales que aún le quedan están en riesgo para las futuras designaciones o cargos en Morena.

Todos saben que al interior de Morena no se ven bien las contradicciones y es obvio que nadie querrá tener cerca a gente de Morón por miedo a traiciones en sus campañas políticas.

La disyuntiva para Morón es clara: puede presentar argumentos concretos sobre las irregularidades que considere existentes y acudir a las instancias correspondientes o explicar por qué su postura actual parece alejarse del compromiso que públicamente reconoció.

Raúl Morón tiene ante sí una pregunta que no se resuelve con nuevos pronunciamientos: ¿mantendrá el compromiso que dijo asumir o continuará buscando caminos alternativos para mantener abierta su aspiración a la gubernatura?

La decisión está en manos de Raúl Morón, por un lado puede seguir haciendo berrinche y no conseguir nada para su equipo cercano o sumarse de forma decidida para el proyecto político que juró por años defender.

Morón sabe que la historia de otros personajes que mostraron la misma incongruencia terminó mal y con el rechazo de los ciudadanos, ojalá que recapacite y no sea señalado como un político necio, acabado e incongruente…