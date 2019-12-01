Ataque con arma de fuego en contra de un automovilista deja dos lesionados en CDMX

Ataque con arma de fuego en contra de un automovilista deja dos lesionados en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 17:30:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- Un automovilista fue atacado a balazos mientras circulaba por el cruce de Ahuehuetes y la avenida Aquiles Serdán, lo que provocó una persecución en la que varios vehículos resultaron afectados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), dos personas resultaron lesionadas por disparos, una de ellas de nacionalidad extranjera.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarles atención médica y posteriormente los trasladaron a un hospital. Además, se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, elementos de la SSC realizan el seguimiento de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos responsables, quienes huyeron a bordo de dos motocicletas.

Más información de la categoria
Ataque con arma de fuego en contra de un automovilista deja dos lesionados en CDMX
Golpe federal al crimen en Sinaloa: detienen a siete integrantes de una célula en poder de armas, estupefacientes y vehículos
Guadalupe Mora exige investigar ataque en El Guayabo y presunta negativa de auxilio a familia 
De monaguillo a denunciante: Jorge revela abusos sexuales por un sacerdote en una parroquia de San José Iturbide, Guanajuato, y exige justicia
Más información de la categoria
Golpe federal al crimen en Sinaloa: detienen a siete integrantes de una célula en poder de armas, estupefacientes y vehículos
Guadalupe Mora exige investigar ataque en El Guayabo y presunta negativa de auxilio a familia 
Raúl Morón el incongruente político y aferrado a gobernar Michoacán
Menor viaja más de 70 kilómetros escondido debajo de autobús en Querétaro