Ataque con arma de fuego en contra de un automovilista deja dos lesionados en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 17:30:16

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- Un automovilista fue atacado a balazos mientras circulaba por el cruce de Ahuehuetes y la avenida Aquiles Serdán, lo que provocó una persecución en la que varios vehículos resultaron afectados.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), dos personas resultaron lesionadas por disparos, una de ellas de nacionalidad extranjera.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarles atención médica y posteriormente los trasladaron a un hospital. Además, se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, elementos de la SSC realizan el seguimiento de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los presuntos responsables, quienes huyeron a bordo de dos motocicletas.