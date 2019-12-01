Menor viaja más de 70 kilómetros escondido debajo de autobús en Querétaro

Menor viaja más de 70 kilómetros escondido debajo de autobús en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 14:49:42
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Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre 2026.- Un adolescente fue encontrado oculto dentro de la llanta de refacción de un autobús, lugar en el cual viajó aproximadamente 70 kilómetros en desde Cadereyta de Montes, Querétaro, hasta la capital del estado.

De acuerdo con medios de comunicación locales, el menor de edad se trasladó de esta forma durante unos 45 minutos, hasta que un automovilista notó la presencia del joven y alertó al conductor de la unidad de transporte de pasajeros.

Posteriormente, tras ser descubierto, las autoridades informaron que se trataba de un adolescente que vestía un uniforme de una escuela secundaria.

El video del suceso se viralizó en redes sociales y en la grabación se puede observar al menor mientras es trasladado debajo del autobús.

Al corte de esta edición se desconocen los motivos que llevaron al joven estudiante a ocultarse en el vehículo.

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