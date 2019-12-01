Incendio en complejo industrial de Jocotitlán, Estado de México, provoca evacuación de trabajadores y estudiantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 19:43:04

Jocotitlán, Estado de México, a 15 de octubre de 2026.- Una columna de humo negro visible a varios kilómetros encendió las alertas este jueves en el complejo industrial UISA-Pastejé, donde un incendio en un almacén de residuos peligrosos obligó a evacuar a cientos de trabajadores y alumnos de un bachillerato cercano.

Al lugar acudieron bomberos de Jocotitlán, Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jilotepec, quienes se sumaron a las labores para contener el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas de las instalaciones.

La emergencia también afectó temporalmente la circulación sobre la carretera Toluca-Atlacomulco, que fue cerrada durante algunos minutos debido a la cercanía del siniestro. Además, se implementó un operativo para regular la velocidad de los vehículos ante la reducción de visibilidad provocada por el humo.

En tanto, elementos de la policía estatal acordonaron el área para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y mantener a la población alejada de la zona de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaban personas lesionadas ni víctimas mortales a consecuencia del incendio.