Galardonan a productos chihuahuenses con 34 medallas en el concurso México Selection by CMB

Chihuahua, Chihuahua, 29 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo dio a conocer que el estado de Chihuahua logró su mejor resultado histórico en el concurso de vinos, destilados y cervezas artesanales México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, al obtener 34 medallas para productos locales.



De acuerdo con los resultados oficiales, la entidad consiguió 5 medallas Gran Oro, el máximo galardón posible dentro de la competencia, además de 23 de Oro y 6 de Plata, con lo que rompió su propio récord.

Además, un sotol y una cerveza alcanzaron la distinción “Revelación”, máximo reconocimiento de la competencia.



En las categorías individuales, de este concurso, que es el de mayor prestigio en su tipo en Latinoamérica, resultaron ganadores 13 vinos chihuahuenses, 10 sotoles y 11 cervezas artesanales.



El secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, comentó que estos resultados refrendan la calidad y el reconocimiento que los productos chihuahuenses han obtenido en los últimos años.

“Felicitamos a todos los productores e invitamos a la población a seguir posicionando estos productos en todo el mundo”, expresó.



Durante las catas y evaluaciones los jueces se realizaron procesos a ciegas, por lo que los resultados son completamente imparciales.



El México Selection by CMB se celebró en la entidad del 17 al 21 de noviembre en la capital del estado, y contó con la participación de más de 40 jueces, entre sommeliers, catadores, productores y periodistas especializados en temas vitivinícolas y gastronómicos, provenientes de más de 10 países.



_La lista de ganadores:

- Vinos:

5 de Pinesque, de Bodegas Pinesque (Gran Oro)

El Navegante Rosado de Vinicola Casa Cadena (Oro)

Origen, de Casa Vazqueño (Oro)

Vinícola Diez González - Diacronía Reserva, de vinícola Diez González (Oro)

Árdea, de Viñedos Alta Mira (Oro)

Cuarto Linaje Tempranillo 14 meses en Barrica de Roble Frances, de Cuarto Linaje (Oro)

Ángelo Rosa, de Casa Berumen Leal (Oro)

Criollo de vinos Piña Mora (Oro)

Tres Ríos Merlot, de Tres Ríos (Plata)

Herminia de Hacienda Encinillas (Plata)

Alba Blanco de Viñedo El Molino Don Tomas (Plata)

Quinta Gameros Cabernet Sauvignon Roble Americano de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACH (Plata)

Sinforosa Rosé de Bodegas Pinesque (Plata)



- Espirituosos:

Sotol Peña Blanca, productor del mismo nombre, (Gran Oro)

Sotol Los Magos Blanco de Chihuahua Artesanal (Oro)

Sotoleros Paco Y Salomón de Chihuahua Artesanal (Oro)

Sotoleros Bienvenido Sotol Ensamble de Chihuahua Artesanal(Oro)

Sotol Culebra de Chihuahua Artesanal (Oro)

Sotol Aldama Blanco Tradicional de Chihuahua Artesanal (Oro)

Sotol Delincuente de Chihuahua Artesanal (Oro)

Sura Rarámuri Premium Bachawáme de Sura Rarámuri (Oro)

Sura Raramuri Carney Chumari Sotol – Chihuahua de Sura Rarámuri (Oro)

Sotol Fuego Bravo Plata Puro de Sotol Fuego Bravo (Oro)

Sotol Peña Blanca, productor del mismo nombre (Gran Oro- Sotol Revelación)



- Cerveza artesanal:

Shica de Humo de Cervecería Ancestrus (Gran Oro)

Dieguito Thunder de El Gardenia (Gran Oro)

Cabezón de Cervecería Manos de Calaca (Gran Oro)

Nogalera de Casa Cervecera Bolívar (Oro)

Xocolatina de Casa Cervecera Bolívar (Oro)

Madara de Cervecería Ancestrus (Oro)

Bruma de Cervecería Ancestrus (Oro)

Keanu in the Sky with Diamonds de El Gardenia (Oro)

Wero del Wiro de El Gardenia (Oro)

Guladón de Cervecería Manos de Calaca (Oro)

Citroit de MOTOR Cervecería (Plata)