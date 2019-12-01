Fortalecen la promoción de las Rutas Turísticas Mundialistas en Querétaro

Querétaro, México, 7 de julio de 2026.- Con el objetivo de promover a Querétaro como uno de los destinos que forman parte de la experiencia mundialista en México, el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Turismo se suma a la estrategia impulsada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México para difundir las Rutas Turísticas Mundialistas.

Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo municipal recordó que esta es una iniciativa construida en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y prestadores de servicios turísticos que busca incentivar la llegada de visitantes y ampliar su estancia en los destinos sede y sus regiones.

Destacó que esta estrategia fortalece la proyección de la capital como un destino turístico competitivo y permite que las y los visitantes complementen la experiencia del Mundial con la riqueza histórica, cultural, gastronómica y de entretenimiento que ofrece la ciudad.

“Gracias a este esfuerzo conjunto, el municipio de Querétaro forma parte de diversas rutas diseñadas para que los aficionados disfruten de recorridos por el Centro Histórico, actividades culturales, gastronómicas y de esparcimiento”.

Explicó que el mundial sin duda representa una gran oportunidad para mostrar al mundo lo que Querétaro tiene para ofrecer.

“Hace ya un par de meses la Asociación de Ciudades Patrimonio nos invitó a participar en una convocatoria a nivel nacional que organiza la Sectur federal para poder promover nuestra rutas mundialistas y nos da mucho orgullo decir que fuimos seleccionados y por eso desde turismo federal se nos promueven estas rutas que además hicimos con todo el sector turístico y que es para nosotros un honor reconocer y dar promoción a todos los espacios deportivos, pero también culturales patrimonio de la humanidad para que puedan visitarlos y conocerlos a nivel nacional, pero también internacional ".

Entre las experiencias disponibles, dijo, se encuentran recorridos que enlazan la Ciudad de México, San Juan del Río y Querétaro, con visitas al Centro Histórico, paseos en tranvía, diligencia y walking tour, además de alternativas de hospedaje y servicios turísticos que permiten descubrir la riqueza patrimonial de la capital queretana.

Informó que prestadores de servicios turísticos desarrollaron propuestas como la ruta "De la Cancha a la Cava", la cual combina la experiencia de disfrutar el ambiente mundialista con recorridos por el Centro Histórico de Querétaro, visitas a San Juan del Río y la posibilidad de extender la estancia para conocer Bernal, Tequisquiapan, la Ruta del Queso y el Vino o la Sierra Gorda, lo que fortalece la oferta turística regional.

“Como parte de esta estrategia también se incorpora una Ruta Turística Mundialista Incluyente, que considera servicios de accesibilidad para personas con discapacidad y visitantes con necesidades específicas, con lo que reafirma el compromiso de que la actividad turística sea una experiencia accesible para todas y todos”.

Reconoció y respaldó el esfuerzo, el trabajo y compromiso de las empresas, operadores turísticos, hoteleros, guías de turistas, transportistas y demás prestadores de servicios que hicieron posible la integración de estas rutas, las cuales fortalecen la competitividad del destino y generan beneficios para la economía local.

Invitó a los visitantes y aficionados a conocer las diferentes Rutas Turísticas Mundialistas y aprovechar su estancia para recorrer el Centro Histórico, disfrutar de su gastronomía y vivir las experiencias que distinguen a la ciudad como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

“Las rutas pueden consultarse en el Atlas Turístico de México, donde se encuentra disponible la oferta que integra al municipio de Querétaro dentro de esta estrategia nacional en el siguiente enlace:

https://www.atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/atractivos-turisticos/rutas-del-aficionado”.