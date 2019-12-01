Lesionados tras explosión en Uruapan, Michoacán son trasladados a Guadalajara, Jalisco 

Lesionados tras explosión en Uruapan, Michoacán son trasladados a Guadalajara, Jalisco 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 19:08:57
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Uruapan, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Dada la gravedad de las dos personas que resultaron heridas tras la explosión de un tanque de gas estacionario, en esta ciudad, fueron trasladadas al Centro Médico de Occidente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de martes se registró una explosión, que a la postre se supo fue un tanque estacionario, en las calles Calzada La Fuente y Pista Vieja de esta ciudad.

Como resultado del percance dos personas resultaron lesionadas mismas que presentaban quemaduras de gravedad en gran parte de su humanidad.

Por lo anterior fueron trasladados y estabilizados en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posteriormente trasladados al Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, para recibir atención especializada.

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