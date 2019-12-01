Festival Internacional de la Cerveza Morelia celebra 15 años

Festival Internacional de la Cerveza Morelia celebra 15 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, 2 de septiembre del 2025.- El Festival Internacional de la Cerveza Morelia (FICERM) está listo para festejar su edición número 15 los próximos 18 y 19 de octubre en la Plaza Cívica del Colegio de Morelia, bajo el lema #DondeTodoComenzó. El evento, que se enmarca en el Oktoberfest, promete un fin de semana lleno de cultura, música y, por supuesto, cerveza artesanal.

Desde su primera edición en 2010, este festival marcó un parteaguas en la promoción de la cerveza artesanal en Michoacán y otras partes del país. Su organizador, Edgar Mercado Ponce, recordó que el proyecto nació grande y que, a lo largo de los años, ha impulsado la cultura cervecera con un enfoque en el consumo responsable y de calidad.

La edición 2025 contará con degustaciones, catas, maridajes, talleres de elaboración de cerveza y conferencias, además de propuestas gastronómicas, música en vivo, actividades medievales, espacios para niños y un ambiente pet friendly. El Colegio de Morelia, sede principal, ofrecerá instalaciones accesibles y un estacionamiento con capacidad para más de 200 vehículos.

La entrada será gratuita y el horario será de 11 de la mañana a 11 de la noche. Los organizadores adelantaron que habrá sorpresas culturales y cerveceras exclusivas, haciendo de este aniversario una edición especial para los amantes de la cerveza artesanal.

