Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Música, talento y expresiones artísticas de distintas partes del mundo marcaron el primer fin de semana del 38 Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”, una celebración que fortalece la oferta de turismo cultural de Michoacán y proyecta al estado como un destino para quienes buscan experiencias que combinan arte, historia y cultura.

Con conciertos y espectáculos en espacios públicos, edificios históricos, recintos culturales y religiosos, el festival dirigido por Verónica Bernal Vargas, acerca la música a personas de todas las edades y ofrece a turistas y visitantes una oportunidad para descubrir la riqueza arquitectónica y cultural de Morelia. Su programación también contribuye a generar movimiento en el sector turístico, al favorecer la actividad de hoteles, restaurantes, guías de turistas, transportistas y comercios locales, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre las presentaciones se han realizado las propuestas de Indra Swara, con una experiencia inmersiva que combinó música tradicional de Java Occidental, meditación y ejercicios de respiración; Carnaval Barroco, de la compañía francesa Le Poème Harmonique, que fusionó música, teatro, danza y artes circenses; así como el quinteto estadounidense Seraph Brass, que compartió escenario con bandas tradicionales michoacanas en la Plaza Benito Juárez.

También sobresalió el recital del dúo CelloGayageum en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con una propuesta que unió el violonchelo occidental y el gayageum, instrumento tradicional de Corea del Sur, en un diálogo musical entre Oriente y Occidente.

El Festival de Música de Morelia continuará hasta el próximo 22 de noviembre, con una variedad de conciertos y actividades que enriquecen la experiencia de quienes visitan la capital michoacana. La programación completa puede consultarse en la página https://www.festivalmorelia.mx/ y en sus redes sociales oficiales.