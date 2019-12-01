Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 12:50:06

Mazatlán, Sinaloa, a 17 de noviembre 2026.- Equipos de rescate de Mazatlán, Sinaloa, lograron sacar del agua a 11 turistas nacionales que habían sido arrastrados por el oleaje.

En ese sentido, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, externó que los hombres, de diversas edades, son originarios de los estados de Chihuahua, Durango, Ciudad de México y Nuevo León y fueron evaluados por los paramédicos de los cuerpos de auxilio, sin requerir ser trasladados a un hospital.

Igualmente, mencionó que, pese a la presencia de banderines de advertencia, tres adolescentes fueron sacados del mar al ser alejados de la playa por el oleaje y estos mostraban cansancio y crisis nerviosas.

Recalcó que los 11 rescates se lograron en un lapso de 48 horas.

También mencionó que uno de los turistas rescatados era un joven de 13 años, de nombre Axel, quien ya se encuentra con su familia.