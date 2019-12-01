Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 13:00:01

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- Juan Carlos Barragán Vélez encabeza las preferencias para ser abanderado a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Morena-PVEM-PT, al obtener el 38 por ciento de las menciones, de acuerdo con la más reciente medición de la casa encuestadora PulsoMX.

El estudio, correspondiente al levantamiento realizado los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2026, coloca a Barragán con una ventaja de 25 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, que registra 13 por ciento.

En la medición aparecen también Marco Polo Aguirre, con 11 por ciento; Luis Navarro, con 10 por ciento; Giulianna Bugarini, con 6 por ciento, y Ernesto Núñez, con 5 por ciento.

Los resultados también confirman que Morena alcanza el 35% de la preferencias en la capital michoacana.

La encuesta se levantó en domicilio a mayores de 18 años con credencial de elector de Morelia.