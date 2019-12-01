Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 14:11:48

Xmatkuil, Yucatán, a 17 de noviembre 2026.- Un toro que se escapó de su corral lesionó a 11 personas en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el ejemplar, aparentemente de raza Brahman, corre completamente libre por el recinto, en donde arremete contra varios de los presentes.

Minutos después, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado logró rodear y controlar al animal.

Las autoridades informaron que un hombre sufrió una lesión traumática en el abdomen; un menor de edad resultó con lesiones en abdomen y la nariz; otro niño con abrasiones en un codo; y otro joven con posible fractura de muñeca y lesiones en un ojo.

Además, un bebé de 10 meses recibió heridas abrasivas derivadas de una caída.

Por su parte, la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro refirió que los daños materiales y gastos médicos de los heridos serán cubiertos mediante el seguro con el que cuenta.