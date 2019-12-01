Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), informó que el ingreso a bachillerato sin examen de admisión está garantizado para todos los alumnos que están por egresar del nivel secundaria en la entidad.

En rueda de prensa, la funcionaria estatal señaló que la entidad se suma al programa “Mi derecho, mi lugar”, creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fomentar el ingreso al nivel medio superior, con garantía de acceso para las juventudes sin examen de admisión; además, no se toma en cuenta el promedio obtenido en secundaria, es decir, todas las personas que concluyan el nivel secundaria tienen garantizado un lugar en bachillerato.

Recalcó que todos los aspirantes que cumplan con el registro y con los requisitos de la convocatoria, podrán contar con un acceso en los subsistemas educativos que tienen presencia en el estado.

Detalló, la convocatoria abre este día y el inicio del registro es el 18 de noviembre, con cierre al 30 de junio; la inscripción directa en planteles será del 18 de noviembre y estará abierta hasta el 27 de agosto del próximo año. Puntualizo que la asignación estatal se dará a conocer del 5 al 9 de julio del próximo año y la publicación de resultados se hará el 12 de julio del próximo año.

Mariana Sosa apuntó que el ciclo escolar anterior fueron 36 mil 601 personas asignadas a un plantel de educación media en la entidad.

De la misma manera, Mario Maciel Figueroa, director de Educación Media Superior, recalcó que en planteles de alta demanda se tomará en cuenta un principio de paridad que marca el 50% +1 de espacios a asignar serán para mujeres.