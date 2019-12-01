Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 14:25:17

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- El dirigente estatal del PRI en Michoacán, Memo Valencia Reyes, acusó al diputado local y exlíder del PRD, Octavio Ocampo, de tener presuntos vínculos con grupos criminales, y afirmó que la mayoría de los alcaldes perredistas estaría relacionada con la delincuencia.

Los señalamientos fueron hechos durante la rueda de prensa semanal del tricolor al ser cuestionado sobre el anunció del PRD, de brindar su respaldo a Carlos Torres Piña, rumbo a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Durante sus declaraciones, Valencia se refirió directamente a Ocampo Córdova y mencionó a grupos delictivos.

"Yo del PRD y de su mafioso dirigente, ¿qué es el tal campo? Porque es un mafioso, tiene vínculos con el crimen organizado, o sea, tiene vínculos con el crimen organizado, que no se haga güey, que le pregunte a los Correa", indicó.

El líder priista extendió sus señalamientos a gobiernos municipales emanados del PRD. “¿Quién chingados va a hacer una alianza con el PRD? La mayoría de sus alcaldes están vinculados al crimen organizado", sostuvo. Agregó que, " él no busca votos que huelan al crimen organizado”.

El también diputado priísta cuestionó que el PRD respalde a Torres Piña, y reprochó a los perredistas haber pactado con Morena después de haber criticado a ese partido. Sobre el acuerdo, afirmó que le parecía “insensible” y calificó a los integrantes del PRD de “traidores” e “ingratos”.

El dirigente priista pronosticó que el PRD perderá su registro después del próximo proceso electoral. Acusó a Ocampo de actuar por intereses personales.