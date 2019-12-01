Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 13:30:52

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a balazos, se localizó en un paraje de la colonia Los Encinos al sur de la capital del estado; con este son al menos 17 mujeres asesinadas en el año en esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una mujer en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer

la cual presentaba una lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que con este caso son al menos 17 mujeres ejecutadas en esta ciudad en el año.