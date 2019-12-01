Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 12:00:04

Yuriria, Guanajuato, a 17 de noviembre 2026.- Derivado de un ataque armado sobre la carretera Salvatierra-Yuriria en contra de elementos de la policía municipal de Santiago Maravatío, el saldo preliminar fue de oficiales dos muertos y un herido.

Fue minutos antes de las 9:00 de mañana de este martes, cuando agentes que trabajan en dicha localidad, se trasladaban a sus domicilios al salir de turno.

En el entronque a Casaciaran, los uniformados originarios de Yuriria, repentinamente fueron interceptados por sujetos armadas quienes les dispararon.

El suceso provocó que volcara una camioneta en la que viajaban, en la cual quedó un elemento sin vida y dos más fueron trasladados en estado grave, sin embargo un segundo falleció en un hospital.

Elementos de los tres órdenes de gobierno se desplazaron al sitio donde confirmaron los hechos, por lo que pidieron la presencia de Fiscalía del Estado, quienes procesaron la escena lo que arrojará la mecánica de lo ocurrido

Luego de varias horas de trabajo, agentes de investigación Criminal y Peritos autorizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia de ley.