Ciudad de México, a 17 de noviembre 2026.- La dirigencia nacional de Morena volvió a aclarar que no se repetirá la encuesta para definir coordinador estatal en Michoacán. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, sostuvo que el proceso ya terminó.

La aclaración contradice a Reginaldo Sandoval y Raúl Morón, quienes han hablado de un acuerdo para levantar una nueva medición. Hernández negó ese compromiso y explicó que Morena está concentrada en revisar las coordinaciones distritales y municipales. Carlos Torres Piña ganó la encuesta como lo reconoció la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el 14 de septiembre, por lo tanto es coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán.