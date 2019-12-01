Festival de las Aves impulsa conciencia ambiental y turismo sostenible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 16:31:56

Morelia, Michoacán, 20 de septiembre de 2025.- Con la clase “Idea clara de la conservación de la biodiversidad”, concluyó la cuarta edición del Festival de las Aves de Michoacán, que se desarrolló en el oriente michoacano.

Después de tres días de actividades donde se reunieron más de 50 asistentes, entre ellos expertos en la materia que impartieron charlas, talleres y coordinaron los avistamientos, este evento que combina la conservación ambiental, la educación, la cultura y el turismo sostenible, dejó un claro llamado al respeto, responsabilidad y cuidado la naturaleza, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Desde Hidalgo, donde se desarrolló ese evento en “el alma de México”, José Octavio Rodríguez Salguero, de Ecoturismo Morelia, empresa organizadora, señaló que “este festival de las aves no solo celebra la belleza de estas especies, también se convierte en una herramienta para educar, conservar y generar desarrollo económico sustentable”.

Durante estos días los asistentes provenientes de Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Nayarit y, por supuesto, de Michoacán, se acercaron a la riqueza natural, gastronómica y turística de la región.

Al término del evento los presentes acordaron que este festival apoya a tener una clara educación ambiental, apoyar al turismo sostenible, generar identidad cultural y comunitaria, entendimiento sobre la ciencia ciudadana, y generar un impacto positivo en la imagen del destino.