Festival de Órgano concluyó su edición 2025 con dos conciertos en Pátzcuaro: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 11:00:17
Pátzcuaro, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- La edición 59 del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez” tocó su última nota este fin de semana en Pátzcuaro, Pueblo Mágico que fue la sede de los dos últimos conciertos de este año, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El concierto de campanas, un espectáculo único en su tipo, reunió a los templos de la Compañía de Jesús, el Sagrario, el Santuario de Guadalupe, el templo de San Francisco, y el templo de San Juan de Dios. La actividad a cargo del equipo de Terra Levis (España) bajo la coordinación de Luis Carlos López, logró atraer a un amplio número de personas al Centro Histórico de Pátzcuaro para escuchar el repique de las campanas.

Además, la clausura del FIOM se llevó a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, recinto religioso que lució lleno de un público que disfrutó la velada artística. 

Este cierre musical, informó la Sectur Michoacán, estuvo a cargo del organista titular de la Catedral de Ávila, España, Franciso Javier López, los Niños Cantores de Morelia, y la soprano colombiana, Gisela Zivic, quienes en medio de un ambiente cultural y familiar, despidieron la edición 2025 de este festival internacional.

