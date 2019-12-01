Fallece juez de Chihuahua relacionado al caso César Duarte; autoridades investigan

Fallece juez de Chihuahua relacionado al caso César Duarte; autoridades investigan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 08:30:30
Chihuahua, Chihuahua, 25 de diciembre del 2025.- El Poder Judicial de Chihuahua dio a conocer la muerte del juez Omar Felipe García Cano, quien anteriormente trabajó en la Fiscalía de Distrito Zona Sur como agente del Ministerio Público, coordinador distrital y titular de Asuntos Internos.

Tras el anuncio, la Fiscalía ofreció sus condolencias a sus seres queridos y destacó su trayectoria en el servicio público.

La Fiscalía General del Estado investiga cómo ocurrieron los hechos. Los primeros informes señalan que se atendió un reporte por un posible suicidio en una vivienda de la colonia Haciendas del Parque, en Hidalgo del Parral.

Personal pericial acudió al lugar, realizó el levantamiento de indicios y aseguró un arma corta calibre .380 para continuar con las diligencias.

Hasta ahora no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre la causa del fallecimiento ni sobre posibles responsabilidades.

Cabe destacar que García Cano llevaba el caso penal contra el exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de peculado y asociación delictuosa.

Duarte fue detenido nuevamente el 8 de diciembre pasado al salir de su casa en la capital del estado, como parte de una orden de aprehensión girada en mayo de 2024 por un juez del Estado de México.

