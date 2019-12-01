"Esta noche, en cada rincón del país hay esperanza”: Sheinbaum envía mensaje navideño a las familias mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 21:06:53

Ciudad de México, 24 de diciembre del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deseó una feliz Nochebuena y Navidad a todas las familias del país, y afirmó que estas fechas representan amor, solidaridad y esperanza en cada región de México.

El mensaje fue difundido a través de un video en redes sociales, en el que aparece acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger.

Sheinbaum destacó que la fraternidad y la unión son valores que fortalecen a la nac,ión, y que el orgullo de ser mexicanas y mexicanos permanece en cualquier lugar donde se encuentren.

Llamó a recordar que lo esencial no es lo material, sino los valores, el amor a la familia y el cariño por México.

La mandataria federal también reconoció a quienes se encuentran lejos de sus hogares o trabajan durante estas fechas, como integrantes de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, personal de salud, bomberos, trabajadores del transporte y paisanos en el extranjero.