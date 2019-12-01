Llega a CDMX cacería de exatleta canadiense que se volvió capo de Sinaloa: Decomisan 62 motocicletas de lujo y estupefaciente ligados a su red

Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2025.— Un operativo de alto nivel, ejecutado de manera simultánea en la Ciudad de México y el Estado de México, destapó una red de operaciones ilícitas vinculada a un exatleta olímpico extranjero, identificado por autoridades internacionales como uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos.

La acción fue resultado de una estrecha coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en el marco de la cooperación bilateral contra el crimen trasnacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, tras semanas de labores de inteligencia y análisis financiero, se detectaron cuatro inmuebles utilizados presuntamente para actividades ilícitas, lo que permitió obtener las órdenes judiciales necesarias para intervenir los domicilios.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron más de 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, diversas dosis de metanfetamina y marihuana, así como obras de arte, cartuchos útiles, un cargador y documentación considerada clave para la investigación. Entre los objetos incautados destacaron dos medallas olímpicas, lo que refuerza la relación directa del aseguramiento con el exdeportista prófugo.

Los predios quedaron sellados y bajo resguardo, mientras que todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias para deslindar responsabilidades y profundizar en los vínculos internacionales del caso.

Autoridades del Gabinete de Seguridad subrayaron que este golpe representa un avance significativo en la lucha contra delitos de alto impacto y en el desmantelamiento de estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera, reiterando que la cooperación internacional seguirá siendo clave para ubicar y detener a generadores de violencia, sin importar su perfil público o pasado deportivo.