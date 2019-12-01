Siete detenidos y 25 órdenes de aprehensión por explosión en Waldo’s de Hermosillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 08:35:20

Hermosillo, Sonora, 25 de diciembre de 2025.– La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que ya fueron giradas 25 órdenes de aprehensión relacionadas con la explosión registrada el 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo.

De esas órdenes, siete ya fueron ejecutadas por las autoridades, quienes han realizado cateos autorizados por un juez para detener a las personas señaladas en la investigación.

Además, este mismo miércoles a las 17:00 horas está programada la audiencia donde se formularán cargos a la empresa involucrada, procedimiento que se llevará a cabo ante un juez oral penal en Hermosillo.

La citación fue emitida por el Poder Judicial, mientras que la Fiscalía brindó apoyo y acompañamiento a las víctimas.

La institución señaló que las diligencias continúan y que se darán más detalles conforme avancen los tiempos legales.