Absuelven a Daniel Arizmendi de secuestro; cumple penas acumuladas de más de 400 años

Absuelven a Daniel Arizmendi de secuestro; cumple penas acumuladas de más de 400 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 09:17:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de diciembre 2025.- Daniel Arizmendi López fue absuelto de un caso de secuestro, sin embargo, se mantendrá en prisión, en donde ya tiene 27 años, por otros delitos de fuero federal.

De acuerdo con la sentencia emitida “El Mochaorejas”, fue absuelto del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, por la jueza segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo.

Según los primeros reportes, la juzgadora, determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito de secuestro, por lo que ordenó su libertad respecto a esa causa penal.

“No existe señalamiento o imputación directa en contra de Daniel Arizmendi López que permita arribar, aún de manera indiciaria, a su plena responsabilidad (…) se absuelve de la acusación ministerial”, señala un fragmento de la sentencia reproducida por Milenio.

No obstante, Arizmendi López seguirá en prisión por otros procesos y sentencias vigentes en su contra, relacionados con distintos delitos.

En 2006, ‘El Mochaorejas’ acumulaba penas por casi 400 años por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en varios casos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Vinculan a proceso a presunta secuestradora de un servidor público en Michoacán
Recuperan en Jacona, Michoacán 11 motocicletas robadas
Ataque armado en Antúnez deja un hombre y una mujer muertos; refuerzan operativo del Plan Michoacán por La Paz
Más información de la categoria
Invasión de predios: dominio criminal que impide a propietarios acceder a bosques en la región de Zinapécuaro
Captan a hijo mayor de AMLO de compras en tienda de lujo en Estados Unidos
Activan contingencia ambiental en el Valle de Toluca en el Estado de México
Operan a bebé de 26 semanas de gestación para retirarle un tumor; ocurrió en Lima, Perú
Comentarios