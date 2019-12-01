Se incendia recicladora en colonia Los Ángeles, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 10:41:17

Morelia, Michoacán, a 25 de diciembre 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de una recicladora la cual, por causas desconocidas, se incendió esta madrugada de Navidad en esta ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia Los Ángeles al norte de Morelia, se estaba incendiando un negocio de reciclaje.

Al sitio acudirían elementos de los cuerpos de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente tras varias horas de incesante lucha contra el fuego, los vulcanos lograron apagar el incendio mismo que sólo dejó, daños materiales.