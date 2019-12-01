Vuelca autobús de pasajeros en Veracruz; hay al menos 8 muertos

Vuelca autobús de pasajeros en Veracruz; hay al menos 8 muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 11:20:00
Zontecomatlán, Veracruz, a 25 de diciembre 2025.- Al menos ocho personas perdieron la vida y 19 más resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros se volcara en una carretera del estado de Veracruz.

De acuerdo con Protección Civil estatal (PC), el accidente se desarrolló la noche del 24 de diciembre, en una cañada a la altura del municipio de Zontecomatlán.

Asimismo, la dependencia indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó los ocho fallecidos y añadió que el gobierno de la entidad coordinó la atención del accidente en el que estuvo implicado un autobús de pasajeros de la línea Conexión.

Explicó que tras la llegada de los cuerpos de emergencia se atendió a 19 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de las localidades Chicontepec y Huayacocotla.

De manera extraoficial se mencionó que la unidad de transporte circulaba por un tramo difícil cuando se desbarrancó, volcó y llegó hasta un río.

