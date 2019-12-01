Cae presunto criminal en posesión de armas, municiones y estupefacientes, en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 09:49:47

Cajeme, Sonora, a 25 de diciembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), capturó a un hombre en posesión de armas, municiones útiles y estupefacientes, durante un cateo a un domicilio en Cajeme, Sonora.

De acuerdo con información oficial, la dependencia federal, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal llevó a cabo el operativo como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la zona.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, cerca de mil cartuchos útiles, cargadores, dosis de presunta metanfetamina y marihuana, además de un vehículo y el inmueble cateado.

El detenido y el material incautado quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.