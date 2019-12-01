Festival Cantoya, Fiesta y Color deja gran afluencia turística en Paracho

Festival Cantoya, Fiesta y Color deja gran afluencia turística en Paracho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 09:02:33
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Paracho, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Con un ambiente familiar, una importante respuesta de turistas, visitantes y cielos llenos de color, concluyó con éxito el Festival Cantoya, Fiesta y Color Paracho 2026, uno de los eventos que forman parte de la oferta turística de Michoacán durante estas vacaciones de verano.

Durante tres días, el Pueblo Mágico recibió a personas provenientes de distintos municipios del estado, así como de diversas entidades del país y visitantes internacionales, quienes disfrutaron de las elevaciones de 180 globos monumentales, elaborados por artesanos globeros de México, Brasil y Colombia.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que estos festivales impulsan la actividad turística al atraer visitantes, beneficiar a los prestadores de servicios y proyectar la riqueza cultural del estado.

Además del espectáculo aéreo, las familias recorrieron los talleres artesanales, degustaron la gastronomía típica de la región y disfrutaron de las diversas actividades culturales y musicales programadas durante el fin de semana, convirtiendo a Paracho en uno de los principales puntos de encuentro de la temporada vacacional.

Con esta edición, el Festival Cantoya, Fiesta y Color reafirma su lugar como un evento que preserva una tradición que año con año sorprende por la creatividad y el talento de sus participantes, además de fortalecer el posicionamiento turístico del Pueblo Mágico.

La Sectur Michoacán recordó que, en esta temporada vacacional, los visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta de turismo de naturaleza, aventura, playa, cultura, historia y gastronomía en las siete regiones del estado. Las opciones están disponibles en visitmichoacan.com.mx y en las redes sociales oficiales de la dependencia.

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