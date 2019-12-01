Detiene Policía Morelia a sujeto que portaba un machete en el Centro Histórico

Detiene Policía Morelia a sujeto que portaba un machete en el Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:43:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Un sujeto que portaba un machete y presuntamente alteraba el orden público en el Centro Histórico de Morelia fue detenido por elementos de la Policía Turística.

Sobre el particular se informó que con base en el reporte, los agentes intervinieron de manera oportuna para desarmar y controlar al individuo, sin que durante el operativo se registraran personas lesionadas.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal, donde quedó a disposición del Juez Cívico, autoridad que determinará la sanción correspondiente por la falta administrativa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan restos humanos embolsados junto a la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza, en Veracruz
Colapsa barda de un colegio y deja tres menores fallecidos en Sinaloa
Detiene Policía Morelia a sujeto que portaba un machete en el Centro Histórico
Hallan a un hombre sin vida en un camino de Turicato, Michoacán
Más información de la categoria
Michoacán: A nombre de víctima de explosión de mina, regidora regresa a alcaldesa de Apatzingán “muletas de juguete” que le dieron como apoyo; Cabildo se niega a respaldar a sobrevivientes
¿Promoción personalizada con recursos públicos? Alcaldesa de Zacapu, Michoacán, usa oficinas de gobierno para regalar computadora rotulada con su nombre 
Desmantela Marina laboratorio clandestino en Arteaga, Michoacán 
EE.UU. acusa que presuntos espías rusos operan en México como diplomáticos
Comentarios