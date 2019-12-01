Detiene Policía Morelia a sujeto que portaba un machete en el Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:43:48

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- Un sujeto que portaba un machete y presuntamente alteraba el orden público en el Centro Histórico de Morelia fue detenido por elementos de la Policía Turística.

Sobre el particular se informó que con base en el reporte, los agentes intervinieron de manera oportuna para desarmar y controlar al individuo, sin que durante el operativo se registraran personas lesionadas.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado al Centro de Detención Municipal, donde quedó a disposición del Juez Cívico, autoridad que determinará la sanción correspondiente por la falta administrativa.