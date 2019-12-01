Colapsa barda de un colegio y deja tres menores fallecidos en Sinaloa

Colapsa barda de un colegio y deja tres menores fallecidos en Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 22:41:57
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Guamúchil, Sinaloa, 20 de julio de 2026.- Tres menores de edad fallecieron este lunes luego de que la barda de un colegio colapsara sobre ellos en el municipio de Guamúchil, Sinaloa, en medio de las lluvias que se registran en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones del sector Prado Bonito, donde los servicios de emergencia recibieron el aviso de que varias personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. 

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja iniciaron las labores de rescate. Durante los trabajos localizaron a Cristian “N”, de 13 años, y Jonathan “N”, de 15, quienes, pese a recibir atención prehospitalaria, ya no presentaban signos vitales.

Posteriormente, los equipos de emergencia encontraron sin vida a un tercer menor que los acompañaba. Los tres eran habitantes de la colonia Primero de Mayo.

Según la información preliminar, los adolescentes se encontraban jugando en el arroyo El Zopilote, y debido a que la corriente aumentó por las fuertes lluvias y los arrastró hasta las inmediaciones del Colegio Renacimiento. En ese punto, la barda perimetral del plantel colapsó y cayó sobre ellos.

Por ahora, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre el hecho. Sin embargo, ya se investigan las causas del colapso, mientras una de las líneas de investigación apunta a que la estructura pudo haberse debilitado por las intensas precipitaciones registradas en la región.

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