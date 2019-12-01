Hallan a un hombre sin vida en un camino de Turicato, Michoacán

Hallan a un hombre sin vida en un camino de Turicato, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:37:24
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Turicato, Michoacán, 20 de julio de 2026.- El cuerpo de un hombre, que fue asesinado a tiros, se localizó en un paraje del camino que comunica El Caulote de Santana a la localidad de Cieneguillas, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el referido lugar, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual
presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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