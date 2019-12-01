Hallan restos humanos embolsados junto a la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza, en Veracruz

Hallan restos humanos embolsados junto a la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza, en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 22:56:18
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Río Blanco, Veracruz, a 20 de julio de 2026.- El hallazgo de al menos cinco cadáveres embolsados en avanzado estado de descomposición a un costado de la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza, movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial la tarde de este lunes en el municipio de Río Blanco, Veracruz.

Los restos fueron encontrados a la altura del kilómetro 265, detrás del panteón municipal, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades por los intensos olores fétidos que emanaban del lugar.

Tras atender el reporte, elementos policiales realizaron una inspección y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Agentes ministeriales confirmaron que en el interior de las bolsas había restos humanos, por lo que la zona fue asegurada para el desarrollo de las investigaciones.

Peritos en criminalística realizaron el procesamiento de la escena, recolectaron los indicios correspondientes y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios que permitan su identificación.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para establecer cuánto tiempo permanecieron los cuerpos en el sitio, además de esclarecer si el caso está relacionado con otros hechos de violencia ocurridos recientemente en la región.

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