EE.UU. acusa que presuntos espías rusos operan en México como diplomáticos

EE.UU. acusa que presuntos espías rusos operan en México como diplomáticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:35:30
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Washington D.C., Estados Unidos, 20 de julio de 2026.- Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, asegura que presuntos agentes del gobierno de Vladimir Putin operan en México bajo acreditación diplomática con el objetivo de recolectar información de inteligencia sobre territorio estadounidense, situación que según Washington, ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

La acusación fue incluida en el documento titulado “Cuba, la capital del comunismo del siglo 21”, en el que el gobierno estadounidense sostiene que la isla busca desestabilizar la región mediante el establecimiento de redes integradas por grupos de extrema izquierda respaldados por Rusia y otras potencias.

De acuerdo con el informe, los presuntos agentes rusos acreditados como diplomáticos en México formarían parte de una estrategia más amplia de Moscú para obtener información de inteligencia sobre Estados Unidos desde territorio mexicano.

El documento también vincula estas actividades con redes impulsadas por Rusia y Cuba, a las que Washington atribuye intentos por incrementar su influencia política y desestabilizar a diversos países de América Latina.

Asimismo, el informe señala que en diciembre de 2025 el gobierno de Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas un expediente con los nombres de presuntos espías rusos que operaban en el país durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, según el documento, no se tiene conocimiento de que las autoridades mexicanas hayan emprendido acciones concretas derivadas de esa información. Tampoco se ha emitido una postura oficial del Gobierno de México respecto a las acusaciones contenidas en el informe del Departamento de Estado.

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