Michoacán: A nombre de víctima de explosión de mina, regidora regresa a alcaldesa de Apatzingán “muletas de juguete” que le dieron como apoyo; Cabildo se niega a respaldar a sobrevivientes

Apatzingán, Mich., a 20 de julio de 2026.— Una sesión de Cabildo en Apatzingán terminó envuelta en la polémica luego de que la regidora Carmen Zepeda Ontiveros denunciara que no se le permitió exponer un punto de acuerdo relacionado con el apoyo a personas sobrevivientes de explosiones de minas, y, en un acto simbólico, devolviera unas muletas que, afirmó, fueron entregadas por el gobierno municipal a uno de los lesionados.

La discusión comenzó cuando la regidora intentó presentar y argumentar su propuesta ante el pleno. Sin embargo, de acuerdo con el intercambio registrado durante la sesión, el secretario del Ayuntamiento sometió el asunto a votación antes de permitirle hacer uso de la palabra.

“Permíteme argumentarlo, no lo sometas a votación, dame oportunidad de argumentarlo. ¿Cómo lo sometes a votación? Tienes que permitirme antes de que se vote”, reclamó la regidora mientras intentaba intervenir.

Ante la negativa, Zepeda Ontiveros interrumpió el desarrollo de la sesión y dirigió un mensaje a la ciudadanía, asegurando que el tema que buscaba plantear era la atención a cuatro personas que sobrevivieron a explosiones de minas en el municipio.

“Desde este Cabildo yo me quiero dirigir a la ciudadanía de Apatzingán. Estoy poniendo en esta mesa de qué manera este Cabildo y este gobierno van a ayudar a cuatro sobrevivientes de explosiones de minas y no lo toman en cuenta”, expresó.

Durante su intervención, la regidora sacó unas muletas que, dijo, pertenecían a Leonel, un hombre que perdió una pierna tras la explosión de una mina terrestre improvisada en la región.

“Le traigo a Fanny, de parte de Leonel, que perdió una pierna por una mina, le traigo sus muletas. Dijo Leonel que muchas gracias, que no le sirven esas muletas de juguete, que le costaron muy caras seguramente”, manifestó, en una crítica directa a la calidad del apoyo que, según afirmó, recibió la víctima.

El episodio ocurrió en un contexto en el que el uso de artefactos explosivos improvisados ha dejado múltiples víctimas en la región de Tierra Caliente. En los últimos meses se han registrado diversos casos de civiles y elementos de seguridad lesionados o fallecidos tras la detonación de minas colocadas en caminos rurales del municipio de Apatzingán y zonas aledañas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el punto de acuerdo promovido por la regidora fue desechado de manera definitiva o si podrá ser presentado nuevamente en una próxima sesión.

Tampoco se ha emitido una postura pública por parte de la alcaldesa ni del Ayuntamiento respecto a los señalamientos realizados durante el Cabildo sobre las muletas mencionadas por la regidora o sobre la atención brindada a las víctimas de explosiones de minas.

La confrontación dejó abierta una discusión tanto sobre el procedimiento seguido durante la sesión como sobre la respuesta institucional que el gobierno municipal ha dado a personas que han resultado con lesiones permanentes a causa de estos artefactos explosivos.