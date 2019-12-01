Desmantela Marina laboratorio clandestino en Arteaga, Michoacán 

Arteaga, Mich., a 20 de julio de 2026.— Un laboratorio clandestino destinado a la producción de drogas sintéticas fue localizado y desmantelado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante un operativo realizado en el municipio de Arteaga, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El aseguramiento ocurrió en la comunidad de El Ahijadero, donde personal de la Armada de México, en coordinación con autoridades federales, detectó un inmueble acondicionado para la elaboración de narcóticos mientras efectuaba patrullajes de vigilancia terrestre enfocados en inhibir las operaciones de grupos delictivos que mantienen presencia en la región.

En el sitio, los elementos localizaron diversos precursores químicos, sustancias y equipo especializado que, de acuerdo con las primeras investigaciones, eran utilizados para la fabricación de estupefacientes sintéticos. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a inutilizar la infraestructura clandestina conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.

Todo el material asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y realizar las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades legales derivadas del caso.

Las autoridades señalaron que la destrucción de este laboratorio representa un golpe importante contra la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al afectar sus procesos de producción, distribución y financiamiento. Además, destacaron que estas acciones buscan reducir la circulación de sustancias ilícitas que generan riesgos para la salud pública y contribuyen a la violencia en distintas zonas del estado.

La Secretaría de Marina subrayó que este resultado fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad federales, estrategia que continuará implementándose para fortalecer las acciones de combate a la delincuencia organizada y reforzar las condiciones de seguridad para la población michoacana.