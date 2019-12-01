¿Promoción personalizada con recursos públicos? Alcaldesa de Zacapu, Michoacán, usa oficinas de gobierno para regalar computadora rotulada con su nombre 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:28:28

Zacapu, Mich., a 20 de julio de 2026.— Una publicación realizada por la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez Pulido, ha generado cuestionamientos sobre un posible uso de recursos públicos para promover su imagen personal, luego de que difundiera la entrega de un aparente equipo de cómputo a una estudiante con promedio perfecto.

En la publicación, la alcaldesa escribió: "Saidy Aimee es una gran alumna de la Secundaria ESMO que se esfuerza cada día por ser mejor, y lo demostró con su promedio de 10. Me dio mucho gusto apoyarla para que siga con sus estudios y cumpliendo sus sueños”.

La fotografía muestra a la edil posando junto a la estudiante mientras ambas sostienen una caja con una etiqueta de gran tamaño que lleva el nombre "Moni Valdez", sin que en la imagen se aprecie la identificación de un programa institucional del Ayuntamiento de Zacapu.

Además, la publicación fue difundida desde la cuenta personal verificada de la alcaldesa y acompañada del hashtag #GobiernoDeTransformación.

Posible promoción personalizada

Especialistas en materia electoral han señalado en distintos criterios que el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes o elementos que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos cuando se utilizan recursos públicos.

Si el equipo entregado fue adquirido con dinero del Ayuntamiento, la colocación de una etiqueta con el nombre de la presidenta municipal podría dar pie a cuestionamientos sobre si el apoyo institucional fue presentado como un beneficio otorgado de manera personal por la alcaldesa.

También surgen dudas por la difusión de la imagen de una menor

Otro aspecto que ha llamado la atención es que en la publicación aparece claramente el rostro de una estudiante menor de edad, además de mencionarse su nombre y el plantel educativo al que pertenece.

Aunque la legislación mexicana permite la difusión de imágenes de menores en determinados casos, las autoridades tienen la obligación de privilegiar el interés superior de la niñez y, en su caso, contar con las autorizaciones correspondientes para el uso de su imagen y datos personales.

Correspondería a las autoridades investigar

En caso de presentarse una denuncia, correspondería a las autoridades electorales o administrativas determinar, entre otros aspectos, si el apoyo provino de recursos públicos, si la etiqueta con el nombre de la alcaldesa constituye promoción personalizada y si la difusión de la imagen de la menor cumplió con las disposiciones legales aplicables.

Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Zacapu no ha emitido un posicionamiento público respecto a los cuestionamientos derivados de la publicación, mientras la alcaldesa enfrenta serios cuestionamientos en su contra por haber apoyado y sostenido en el cargo a un director y subdirector de la Policía Municipal, hoy detenidos al ser hallados en posesión de las pertenencias de algunos de los agentes estatales muertos en una emboscada el mes de junio en el vecino municipio de Nahuatzen.