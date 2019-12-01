Explora la riqueza cultural de Michoacán en sus zonas arqueológicas: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 16:02:35

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Michoacán tiene una importante oferta turística para aquellos que disfrutan de las zonas arqueológicas, vestigios de la grandeza de nuestros orígenes, herencia de quienes fundaron lo que hoy es el “alma de México”.

La cultura purépecha ha legado a los michoacanos y al mundo entero sus manifestaciones culturales como costumbres, tradiciones, gastronomía, la impresionante variedad artesanal, su música y baile. Además, Michoacán presume una gran variedad de climas, vegetación, flora y fauna.

Y su patrimonio arqueológico, por sí mismo, es un excelente pretexto para el turismo en cualquier temporada vacacional, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García.

La entidad cuenta con impresionantes zonas arqueológicas, entre las que se encuentran San Felipe de los Alzati, en Zitácuaro; Las Yácatas, en Tzintzuntzan; La Nopalera, en Huandacareo; Tres Cerritos, en Cuitzeo, y Tinganio, en Tingambato, los cuales se encuentran abiertos a la población, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) delegación Michoacán.

Los sitios arqueológicos de Michoacán tienen mucho que ofrecer al turista. Gracias a su ubicación estratégica, estos centros ceremoniales se integran a circuitos turísticos que permiten visitar los 10 Pueblos Mágicos del estado y disfrutar de su reconocida gastronomía, que varía en cada región.

Los turistas y visitantes pueden disfrutar de una variedad de expresiones artísticas y artesanales, además de hospedaje para todos los presupuestos.

En Michoacán, los sitios arqueológicos se convierten en espacios vivos al ser sede de eventos de talla mundial. Por ejemplo, en las Yácatas de Tzintzuntzan se celebra la K’uínchekua, un evento cultural de gran importancia nacional. Para más detalles, se puede consultar el sitio web: https://visitmichoacan.com.mx