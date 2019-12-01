Este sábado arranca la Villa Navideña con pista de hielo y espectáculo de patinaje: Sectur

Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La Villa Navideña en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) regresa este 2025 con un nacimiento y árbol monumentales, juegos mecánicos y pista de hielo. La inauguración se realizará este sábado 13 de diciembre a partir de las 18:30 horas, informó el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García.

El funcionario estatal destacó que de nueva cuenta estará presente el patinador artístico Donovan Carrillo Suazo, quien visitará “el alma de México” ya como seleccionado para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, a realizarse en febrero de 2026.

“Donovan deleitará al público con una presentación abierta durante la inauguración. Mantendrá su distintivo estilo, el cual se caracteriza por utilizar temas musicales de artistas mexicanos como eje de sus rutinas”, comentó el encargado de la política turística estatal.

Entre los atractivos principales que michoacanos y visitantes podrán disfrutar en la capital durante la temporada navideña, destacan el nacimiento y el árbol monumentales, así como el área de juegos mecánicos, la pista de hielo, y por supuesto, la zona gastronómica.

Todo será con acceso libre al público, los costos de los alimentos y los juegos variarán según el prestador de servicio, tal y como ha sucedido en las ediciones anteriores. La Villa Navideña estará abierta al público del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Todos los detalles los puedes consultar en el Facebook: Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán.