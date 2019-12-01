Este fin de semana, el Centro histórico de Morelia es peatonal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 17:50:40

Morelia, Michoacán; 01 de noviembre de 2025.- Este fin de semana, disfruta de un Centro Histórico peatonal y se parte del programa que el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, desarrolla para celebrar el Día de Muertos en Morelia.

Durante el sábado y el domingo, la avenida Madero, desde la calle El Nigromante hasta Pino Suárez, estará cerrada al tránsito vehicular para que morelianos, morelianas, turistas y visitantes, caminen mayor seguridad y orden.

Es importante recordar que este sábado se llevará a cabo el espectacular desfile de Catrinas y Catrines, teniendo como marco los altares, tapetes e intervenciones alusivas que el Gobierno de Morelia realizó en diferentes espacios públicos.

Al convertir está importante vialidad en un paso peatonal, Morelia proyecta aún más su programa de Día de Muertos y las personas podrán apreciar de una ciudad colorida y llena de tradición.