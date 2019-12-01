Esta noche Pátzcuaro vibrará con el concierto de campanas del Festival de Órgano: Sectur

Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de su titular Roberto Monroy García, informó sobre la realización del concierto de campanas del Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) “Alfonso Vega Núñez”. La actividad se llevará a cabo esta noche en el Centro Histórico de Pátzcuaro, iniciando a partir de las 18:00 horas.

El FIOM celebra su 59 edición con esta extensión de su programación en el Pueblo Mágico, buscando ampliar su cobertura y acercar al público a esta experiencia cultural. De esta manera, se vincula la relevancia de este evento anual con la vida artística que se desarrolla en la región.

“Este espectáculo lo podremos disfrutar hoy a partir de las 18:00 horas, momento en el que turistas y visitantes de distintas edades podrán disfrutar de esta experiencia única”, afirmó el titular de la Sectur Michoacán.

El FIOM especificó que durante el evento sonarán las campanas de distintos templos del Centro de Pátzcuaro, como el templo de la Compañía de Jesús, el Sagrario, el Santuario de Guadalupe, el templo de San Francisco, y el templo de San Juan de Dios. La actividad está a cargo del equipo de Terra Levis, de España, bajo la coordinación de Luis Carlos López.

Este evento, recordó la Sectur Michoacán, es abierto a todo el público que se encuentre en Pátzcuaro. Para mayores detalles de la programación del FIOM que se desarrolla hasta el próximo 7 de diciembre, se puede consultar el Facebook: Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.