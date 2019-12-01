Espera Charo hasta cinco mil personas en Semana Santa, informa Ayuntamiento

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:18:28

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- Hasta cinco mil personas podrían llegar a Charo para vivir la Semana Santa, así lo afirmó el presidente municipal, Juan Gabriel Molinero Villaseñor; destacó que está garantizada la seguridad de la demarcación, pues contará con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Recalcó que habrán de habilitar estacionamientos para que los visitantes circulen con confianza en sus propios vehículos.

En conferencia de prensa, Rubén Hernández Alvarado, miembro del comité organizador, destacó que la representación requiere de aproximadamente 150 personas que escenifican a los diferentes personajes bíblicos, además de 50 personas para la producción, montaje de escenario y demás requerimientos técnicos.

Cabe señalar que esta personificación tiene tres recorridos, uno el domingo de Ramos que evoca a la llegada de Jesucristo a Jerusalén; el Viacrucis y también la Procesión del Silencio.

Osvaldo Orozco Caravantes, que personifica a Jesucristo, reconoció que este es un alto honor que representarlo, que además ha significado fortalecer la unidad de su familia, quienes han comenzado a asistir juntos a misa los domingos, además de vivir de una manera alegre que, a sus 22 años, podrá vivir esta experiencia.

Cabe señalar que las festividades comienzan este domingo de Ramos, para seguir durante la Semana Santa, la cartelera y programación puede consultarse en las redes sociales del Ayuntamiento de Charo.