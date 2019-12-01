Localizan a siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 14:08:18

Matehuala, San Luis Potosí, 23 de marzo del 2026.- El Gobierno Municipal de Matehuala informó que ya fueron localizados los siete trabajadores electricistas que habían sido reportados como desaparecidos en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas se encuentran actualmente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades.

El ayuntamiento destacó que la localización fue posible gracias a la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, el gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las familias de Matehuala y pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones.