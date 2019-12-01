En Huandacareo, Michoacán buscan a joven reportado como desaparecido

En Huandacareo, Michoacán buscan a joven reportado como desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 15:19:04
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Huandacareo, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Autoridades de Protección Civil Estatal,  municipales y lugareños continúan con la búsqueda de un joven reportado como desaparecido en el cerro de El Jaral, desde el domingo.

Al respecto se informó que  fue el domingo que se recibió el reporte de la desaparición del joven.

De inmediato se iniciaron los recorridos terrestres y aéreos, así como con la colaboración de binomios caninos, para la búsqueda del adolescente.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer sobre su localización.

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