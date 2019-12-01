Reportan desaparición de 7 hombres en Matehuala, SLP; denuncian posible privación de la libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:15:16

Matehuala, San Luis Potosí, a 23 de marzo 2026.- Los familiares de siete hombres originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, denunciaron en redes sociales la desaparición de sus seres queridos, quienes trabajaban en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con la información publicada con las familias, la semana pasada, todos los ahora no localizados realizaban trabajo de electricista en el municipio mencionado, desde donde mantenían contacto de manera constante, sin embargo, desde la mañana del 21 de marzo se perdió su rastro.

De manera extraoficial se indicó que una tercera persona alertó a los familiares de una posible privación de la libertad, aunque de momento no hay mayor información, ni tampoco tienen indicios de su paradero.

Los siete desaparecidos han sido identificados como:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Hasta el corte de esta edición, las autoridades de ningún nivel se han pronunciado sobre la situación, ni tampoco se han publicado fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).