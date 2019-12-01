Sheinbaum: derrame que afectó Tabasco y Veracruz fue causado por un barco, no por Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:32:45

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, que afectó costas de Tabasco y Veracruz, habría sido provocado por un barco y no por Petróleos Mexicanos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que ya se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para determinar responsabilidades, al considerar que podría existir un delito penal.

De acuerdo con el Gobierno de México, el vertido fue detectado hace aproximadamente dos semanas y contaminó varios kilómetros del litoral del sureste del país, por lo que se mantienen labores de monitoreo para identificar su origen.

Sheinbaum Pardo explicó que, aunque la empresa responsable aún no ha sido determinada, Pemex participa en las tareas de limpieza del océano y de las playas afectadas.

Además, indicó que pidió al director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, acudir personalmente a la zona para supervisar los trabajos y evaluar si se requieren más recursos para acelerar las labores de saneamiento.