Hallan cadáver en la libre Uruapan-Lombardía, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:12:21

Uruapan, Michoacán, 23 de marzo del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en un paraje ubicado a la orilla de la carretera libre Uruapan-Lombardía.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la orilla de la referida rúa, en las inmediaciones de la comunidad de El Manguito, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.